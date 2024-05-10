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Hüyük ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi düzenlendi

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Hüyük ilçesinde, Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eğitime, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı. Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı ve temsili trafik denetimi gerçekleştirildi.

Hüyük ilçesinde öğrencilere, trafik eğitimi düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdi.

Eğitime, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ve Belediye Başkanı Sadık Sefer de katıldı.

Şenoğlu, öğrencilere Trafik kuralları konusunda anne babalarını uyarmalarını ve sevdiklerinin can güvenliği için çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

Yoldan geçen araçlar durdurularak temsili trafik denetimi yapıldı, çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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