Husumetlilerine Pusu Kurarken Silah Tutukluk Yaptı, 3 Şüpheli Tutuklandı

OSMANİYE'de trafikte pusu kurdukları husumetlilerine ateş etmek isterken silah tutukluk yapınca kaçan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Saldırı girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kent merkezinde Alparslan Türkeş Atatürk ve Akyar caddelerinin kavşağında H.A.G., P.G. ve E.U. iddiaya göre, husumetli oldukları kişiye pusu kurdu. 3 şüpheli trafikte sıkıştırdıkları husumetlilerine pompalı tüfekle ateş etmek istedi. Ancak silah tutukluk yaptı. Şüpheliler kaçarken şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bölgedeki 26 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 121 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler H.A.G., P.G. ve E.U. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin araçla takipleri ve pusu girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.