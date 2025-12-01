Haberler

Husumetlilerine Pusu Kurarken Silah Tutukluk Yaptı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Husumetlilerine Pusu Kurarken Silah Tutukluk Yaptı, 3 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de, husumetli oldukları kişilere pusu kuran 3 şüpheli, silahlarının tutukluk yapması sonrası yakalanarak tutuklandı. Saldırı girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

OSMANİYE'de trafikte pusu kurdukları husumetlilerine ateş etmek isterken silah tutukluk yapınca kaçan 3 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Saldırı girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kent merkezinde Alparslan Türkeş Atatürk ve Akyar caddelerinin kavşağında H.A.G., P.G. ve E.U. iddiaya göre, husumetli oldukları kişiye pusu kurdu. 3 şüpheli trafikte sıkıştırdıkları husumetlilerine pompalı tüfekle ateş etmek istedi. Ancak silah tutukluk yaptı. Şüpheliler kaçarken şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Bölgedeki 26 farklı güvenlik kamerasına ait toplam 121 saatlik görüntü titizlikle incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler H.A.G., P.G. ve E.U. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin araçla takipleri ve pusu girişimleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kadına şiddet uygulayıp canlı yayınlayan adam yakalandı

İnfial yaratan görüntülerdeki adam adliyeye böyle götürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.