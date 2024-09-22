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Husumetli Kişinin Silahını Alarak Krizi Önledi

Husumetli Kişinin Silahını Alarak Krizi Önledi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Selim Gültekin husumetli olduğu D.D.'nin belinden tabancayı çıkarmaya çalıştığını görünce, hızlı bir hamleyle silahı aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Selim Gültekin, iş yerine gelen husumetli olduğu D.D.'nin belinden çıkarmaya çalıştığı tabancayı arkasından yaklaşıp, yaptığı hamleyle aldı. Gözaltına alınan D.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, 7 Eylül'de Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Selim Gültekin, daha önce aralarında tartışma yaşanan D.D. kendisini arayıp konuşmak isteyince iş yerine çağırdı. Gültekin bir gün sonra iş yerinin önünde çocukları ile oynarken D.D. geldi. D.D.'nin elini beline atıp iş yerine girmek istediğini gören Görmez, arkadan yaklaşıp yaptığı hamleyle silahı aldı. Görmez ve arkadaşları D.D.'yi yakalayıp, gelen polis ekiplerine teslim etti. İfadeleri alınan 2 kişinin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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