Jandarmanın müdahale ettiği kavgada ateş açıldı; 2 yaralı

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Kavga sırasında açılan ateşte 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgaya jandarma müdahale etti. Bu sırada açılan ateşte 2 kişi yaralanırken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bir evin duvarlarına ve eşyalarına zarar verilirken, ihbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma kalabalığa müdahale ederken; elinde tüfek bulunan Mehmet Fatih A., husumetlilerine ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Olay cep telefonu kamerasına yansırken, jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
