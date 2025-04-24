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Husumet Yüzünden Bıçaklama Olayı: Serdal T. Serbest

Husumet Yüzünden Bıçaklama Olayı: Serdal T. Serbest
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Karabük'te, eşini bıçaklayarak yaralayan Murat A.'yı bıçaklayan Serdal T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaralanan Murat A. hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK'te, eşini kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.'yı kolundan bıçaklayan Serdal T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde meydana gelen olayda, Serdal T., daha önce eşi Belgin T.'yi kolundan bıçaklayarak yaralayan husumetlisi Murat A.'yı kolundan bıçakladı. Yaralanan Murat A., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Serdal T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdal T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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