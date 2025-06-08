Husumet Kurbanı Yeniden Silahlı Saldırıya Uğradı

Husumet Kurbanı Yeniden Silahlı Saldırıya Uğradı
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Kırıkkale'de husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan M.Ö., bu sefer H.M. tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. H.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kırıkkale'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisi M.Ö.'yü tabanca ile vurup ağır yaraladıktan sonra gözaltına alınan H.M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen H.M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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