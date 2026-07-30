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Husilerden Mısır'ın Dimyat Limanı'ndaki gemi saldırısı iddialarına yalanlama

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Yemen’deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz’de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda iki gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddederek, Kızıldeniz'de deniz trafiğinin güvenli olduğunu ve endişe edilecek bir durum bulunmadığını öne sürdü.

Husi hükümetinin Dışişleri Bakanlığından kimliği açıklanmayan bir yetkili Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, Mısır'ın Dimyat Limanı'nda bir gemiyi hedef aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yetkili, Husilerin tutumunun açık, net ve kamuoyuna duyurulmuş olduğunu iddia ederek, Husilerin hedefinin Suudi Arabistan olduğunu öne sürdü.

Kızıldeniz'de deniz ulaşımının güvenli olduğunu savunan yetkili, endişe edilmesini gerektirecek herhangi bir durum bulunmadığını ileri sürdü.

Mısır Petrol Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Dimyat Limanı'nda bulunan iki gazlaştırma ve depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu.

Mısır Bakanlar Kurulundan bugün yapılan açıklamada, Dimyat Limanı'nda iki gemide yaşanan yangına ilişkin ilk incelemenin ardından yangının kamikaze İHA saldırısı sonucu çıktığı aktarılmıştı.

Mısır'daki Dimyat Liman İdaresi ise, iki geminin İHA'yla hedef alınmasının ardından limandaki faaliyetlerin devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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