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Husiler Taiz'deki El-Muha Limanı'na füze ve İHA ile saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Taiz ilindeki El-Muha Limanı'na füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Sosyal medyada patlama ve duman görüntüleri paylaşılırken, can kaybı veya hasar bilgisi henüz açıklanmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde bulunan El-Muha Limanı'na füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Yemen devlet televizyonu SABA'da yer alan habere göre, Husiler, El-Muha Limanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, liman çevresinde art arda patlamaların meydana geldiği ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği dikkati çekti.

Saldırıda limanın hangi bölümünün hedef alındığına ve can kaybı veya hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Kaynak: AA
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