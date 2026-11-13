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Husiler, Suudi topçu saldırısında Sada'da 2 ölü, 4 yaralı olduğunu öne sürdü

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Husilere bağlı el-Mesira televizyonu, Suudi ordusunun Sada'ya bağlı Şedda ilçesi karşısındaki topçu saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını ileri sürdü. Haberde ayrıca Suudi savaş uçaklarının Taiz'deki Turbe kentini 2 hava saldırısıyla hedef aldığı öne sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ordusunun ülkenin kuzeyindeki Sada kentine bağlı Şedda ilçesi karşısında düzenlediği topçu saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını ileri sürdü.

Husilere bağlı el-Mesira televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan ordusunun sınır hattındaki Şedda ilçesi karşısında gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde ayrıca Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Taiz ilinin Şemayetin ilçesine yönelik hava saldırılarını yeniden başlattığı öne sürüldü.

Yerel bir kaynağa dayandırılan haberde, savaş uçaklarının Şemayetin ilçesine bağlı Turbe kentini 2 hava saldırısıyla hedef aldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının daha önce de Şemayetin ilçesindeki Mekarime bölgesinde bulunan Hecme Geçidi'ne 4 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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