Husiler Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 106 hava ve füze saldırısı yaptığını duyurdu

Husiler Suudi Arabistan'ın son 24 saatte 106 hava ve füze saldırısı yaptığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Husi kontrolündeki bölgelere 106 hava ve füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Saldırılar uluslararası tanınan hükümetin Husi bölgelerini geri almak için yeni harekat duyurmasının ardından çatışmaların tırmandığı dönemde geldi.
SANA, 5 Ekim (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'da Suudi Arabistan hava saldırısında hedef alınan sünger fabrikası, 4 Ekim 2026.
Yemen'deki Husiler pazar günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik 106 hava ve füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Saldırılar, ülkedeki çatışmaların tırmandığı dönemde uluslararası alanda tanınan hükümetin Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak üzere yeni bir askeri harekat duyurmasının ardından geldi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Kaynak: Xinhua