Husiler, Suudi Arabistan'daki Ras Tanura rafinerisini füzeyle vurduğunu açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Şarkiyye bölgesinde bulunan Ras Tanura Petrol Rafinerisini hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ras Tanura Petrol Rafinerisini balistik füzeyle hedef aldıklarını ifade eden Seri, saldırının isabetli olduğunu kaydetti.

Askeri sözcü Seri, bölgede geniş çaplı yangınlar çıktığını da belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA