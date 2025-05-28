Husiler, İsrail'in Saldırılarına Rağmen Gazze'ye Desteği Sürdüreceğini Vurguladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Sana Uluslararası Havalimanı'na yönelik yeni saldırılarına rağmen Gazze Şeridi'ne desteğini sürdüreceğini vurgulayarak, Tel Aviv'i "sıcak bir yaz yaşatmakla" tehdit etti.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'ya göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, İsrail'in bugün 4 hava saldırısıyla hedef aldığı Sana Uluslararası Havalimanı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında SABA'ya açıklamada bulunan Meşat, İsrail'in bugün Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırının, ne olursa olsun kendilerini caydırmayacağını, aksine daha fazlasını yapmaya iteceğini söyledi.

Açıklamasında İsrail'e seslenen Meşat, "Geri çekilmeyeceğiz, teslim olmayacağız, irademiz kırılmayacak ve saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar Gazze'deki halkımızı destekleme kararımızdan geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitap ederek "Siyonistleri füzelerimizden koruyamayacaksınız." diyen Meşat, İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'na uçuşlarını sürdüren havayollarını da "her an tehlike altında" oldukları konusunda uyardı.

Meşat, İsraillilerin, Yemen füzelerinin hedeflerine ulaşabilecek kapasitede olduğunu ve sığınakların onlar için güvenli bir liman olmayacağını anlamaları gerektiğini dile getirdi.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının, İsrail'in Husilerin saldırılarından kaynaklanan acısını kanıtladığını ifade eden Meşat, "Siyonistlerin sıcak bir yaz beklemesi gerektiğini" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıda "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da imha edildiğini" iddia etmişti.

Katz, Yemen'de "limanların da hedef alınmaya devam edileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Husilere ait El-Mesira televizyonu da İsrail savaş uçaklarının Sana Havalimanı pistine ve Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağa 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen Hava Yolları da İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 6 Mayıs'ta Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanı'nda uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Yemen'e düzenlediği bu son hava saldırısı, onuncu "operasyon" olarak kayıtlara geçti. Saldırıların dördü, Gazze'deki saldırıların 18 Mart'ta yeniden başlamasından sonra gerçekleştirildi.

İsrail, şu ana kadar Yemen'de çimento fabrikaları, elektrik santralleri, deniz limanları ve Sana Havalimanı gibi hedefleri tekrar tekrar vurdu, ancak bu saldırılar yeni hedeflerle genişlemedi.

İsrail medyası, söz konusu saldırıların Husi hareketini durdurmada etkisiz kaldığını belirterek, iç kamuoyunda "operasyonların etkisine" yönelik eleştirilerin arttığını aktarıyor.

El-Mesira televizyonunun haberinde, "Düşman İsrail'e yönelik en yoğun, en acı verici ve en ızdıraplı ay, içinde bulunduğumuz mayıs ayı oldu." ifadelerine yer verilmişti.

Mayıs başından bu yana, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'e yönelik birçok hedefe çeşitli şekillerde saldırılar düzenlediğine işaret edilen haberde, İsrail işgali altındaki topraklarda stratejik ve askeri noktaların hedef alınmasının yanı sıra Ben-Gurion Havalimanı, Yafa ve Hayfa bölgelerinin de vurulduğu, mayıs ayında İsrail'e 22 saldırı düzenlendiği kaydedilmişti.