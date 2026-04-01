Husiler de İran savaşına girdi: İsrail'e ilk füze saldırısı

Husiler de İran savaşına girdi: İsrail'e ilk füze saldırısı
Yemen'deki Husi milisleri, İran savaşının başlangıcından bu yana ilk kez İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail ordusu, saldırıyı havada imha ettiklerini ve hasar olmadığını açıkladı. Husilerin bu eylemi, bölgedeki krizin derinleşmesine yol açabilir.

İran savaşının başından bu yana çatışmalardan uzak duran Yemen'deki Husi milisleri, ilk kez İsrail'e saldırıda bulundu.Bir ay önce başlayan İran savaşında bugüne dek çatışmalara fiilen katılmayan Yemen'deki Husi milisleri, İsrail'e füze saldırısında bulundu.

İsrail ordusunun (IDF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin devreye girerek Yemen'den atılan füzeyi havada imha ettiğini ve olayda herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Tahran tarafından desteklenen Husiler, İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran ile "tam ve sarsılmaz bir dayanışma" göstereceklerini duyurmuştu. Siyasi gözlemciler de Husilerin çatışmalara müdahil olması ve bölgedeki krizin daha da derinleşmesinden endişe ediyordu.

Husiler saldırıyı doğruladı

Husi milislerin yayın organlarından, Sana merkezli El Mesire televizyonu da, bir Husi sözcüye dayandırdığı haberinde, İsrail'in güneyindeki "hassas askeri hedeflere" füze saldırısında bulunulduğunu doğruladı. Haberde ayrıca bu saldırının, İran, Lübnan, Irak ve Filistin Bölgeleri'ndeki altyapıya yönelik saldırılara bir yanıt olduğu ve İsrail-ABD saldırganlığı "tüm cephelerde son bulana dek" dayanışmanın devam edeceği vurgulandı.

Husiler, daha önce İsrail'in Gazze'ye saldırıları esnasında da Filistin halkı ile dayanışma içinde olunacağını duyurarak Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden geçen çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlemişti. Uzmanlar, halihazırda İran tarafından bloke edilen Hürmüz Boğazı'nın ardından, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na geçişi sağlayan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde de gemi trafiğini sıkıntıya girmesi halinde, küresel ekonominin daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor.

dpa,Reuters / ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle
