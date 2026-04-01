Husiler de İran savaşına girdi: İsrail'e ilk füze saldırısı

Husiler de İran savaşına girdi: İsrail'e ilk füze saldırısı
Yemen'deki Husi milisleri, İran savaşının başlangıcından bu yana ilk kez İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail ordusu, saldırıyı havada imha ettiklerini ve hasar olmadığını açıkladı. Husilerin bu eylemi, bölgedeki krizin derinleşmesine yol açabilir.

İran savaşının başından bu yana çatışmalardan uzak duran Yemen'deki Husi milisleri, ilk kez İsrail'e saldırıda bulundu.Bir ay önce başlayan İran savaşında bugüne dek çatışmalara fiilen katılmayan Yemen'deki Husi milisleri, İsrail'e füze saldırısında bulundu.

İsrail ordusunun (IDF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, hava savunma sisteminin devreye girerek Yemen'den atılan füzeyi havada imha ettiğini ve olayda herhangi bir hasar ya da yaralanma olmadığını bildirdi.

Tahran tarafından desteklenen Husiler, İsrail ve ABD'nin saldırdığı İran ile "tam ve sarsılmaz bir dayanışma" göstereceklerini duyurmuştu. Siyasi gözlemciler de Husilerin çatışmalara müdahil olması ve bölgedeki krizin daha da derinleşmesinden endişe ediyordu.

Husiler saldırıyı doğruladı

Husi milislerin yayın organlarından, Sana merkezli El Mesire televizyonu da, bir Husi sözcüye dayandırdığı haberinde, İsrail'in güneyindeki "hassas askeri hedeflere" füze saldırısında bulunulduğunu doğruladı. Haberde ayrıca bu saldırının, İran, Lübnan, Irak ve Filistin Bölgeleri'ndeki altyapıya yönelik saldırılara bir yanıt olduğu ve İsrail-ABD saldırganlığı "tüm cephelerde son bulana dek" dayanışmanın devam edeceği vurgulandı.

Husiler, daha önce İsrail'in Gazze'ye saldırıları esnasında da Filistin halkı ile dayanışma içinde olunacağını duyurarak Kızıldeniz ile Aden Körfezi'nden geçen çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlemişti. Uzmanlar, halihazırda İran tarafından bloke edilen Hürmüz Boğazı'nın ardından, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na geçişi sağlayan Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde de gemi trafiğini sıkıntıya girmesi halinde, küresel ekonominin daha da kötüye gitmesinden endişe ediyor.

dpa,Reuters / ET,JD

Kaynak: Deutsche Welle
İran'ın ABD savaş uçaklarını düşürmesine Trump'tan ilk yorum

İran'ın düşürdüğü uçaklarla ilgili Trump'ın ilk yorumu ilginç
İran'dan ABD'nin ateşkes teklifine ret

ABD'nin ateşkes talebine İran'dan yanıt geldi
İran'a saldırılarda 13 ABD askeri öldü: 365 yaralı var

Rakamlar Trump'a savaşı bitirtir! İşte ölen ABD askeri sayısı
Bakan Uraloğlu: 2 gemimiz Hürmüz'den geçti

Tüm dünya sıraya girmişken 2 Türk gemisi geçiş yaptı

20 askerin şehit olduğu askeri uçağın kriminal raporu tamamlandı

20 askerin şehit olduğu uçağı İsrail mi düşürdü? Beklenen rapor geldi
Adapazarı Belediyesi'nde milyonlarca liralık ikram bedeli iddiası

Belediyeden milyonlarca liralık ikram bedeli! Rakam öyle böyle değil
Verdiği paranın 2 katını alacağı vaadiyle 3 milyon TL dolandırıldı

Cezaevi arkadaşına güvenmenin bedeli çok ağır oldu
Bakan Uraloğlu: 2 gemimiz Hürmüz'den geçti

Tüm dünya sıraya girmişken 2 Türk gemisi geçiş yaptı

3 gündür aranan Seda ailesine mektup bırakmış: Peşime düşmeyin, adınıza leke sürmüyorum

3 gündür kayıp olan Seda'dan haber var: Mektubu ortaya çıktı

Afganistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem: 8 ölü

Afganistan'ı deprem vurdu! Can kayıpları var