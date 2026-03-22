Haberler

Yemen'deki Husiler: Gelişmelere Bağlı Olarak Harekete Geçebiliriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'deki Husiler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri izlediklerini ve gerektiğinde adım atabileceklerini belirttiler. ABD'nin bölgedeki etkisini eleştiren grup, uluslararası baskı çağrısında bulundu.

SANA, 22 Mart (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bölgedeki gelişmelere bağlı olarak "gerekli adımları" atabileceklerini açıkladı.

Gruptan cumartesi günü yapılan açıklamada, kendisini "stratejik çıkmaza" sokan ABD'nin, diğer aktörleri de çatışmanın içine çekmeye çalıştığı kaydedildi.

Grup, İran'a yönelik askeri operasyonların durdurulması ve bölgesel gerilimin azaltılması amacıyla ABD ve İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması çağrısında bulundu.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı cuma günü, Husilerin "direniş ekseni" üyelerini hedef alan "saldırgan ülkelere" ait gemilerin Babülmendep Boğazı'ndan geçişini engellemeyi değerlendirdiğini bildirmişti.

Haberde Husilerin, boğazı kapatmak zorunda kalmaları halinde yalnızca İran, Lübnan, Filistin ve Irak'a yönelik "saldırı" gerçekleştiren devletlerin gemilerini hedef alacağı belirtildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasıyla bölgede gerilim tırmanırken, İran ve İran yanlısı gruplar da bölgedeki İsrail ve ABD hedeflerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

