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Husiler, ABD'ye ait iki İHA'yı düşürdü

Husiler, ABD'ye ait iki İHA'yı düşürdü
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Yemen'de İran destekli Husiler, son yirmi dört saatte ABD'ye ait iki insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. Husiler tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukası sona erene kadar operasyonların süreceğini" denildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, son 24 saatte ABD'ye ait insansız hava araçlarına yaptıkları saldırılara ilişkin bilgi verdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından ABD'ye ait MQ-9 tipi bir İHA'nın başkent Sana hava sahasında "düşmanca eylemler" gerçekleştirdiği sırada düşürüldüğünü belirtti.

24 SAATTE İKİ ABD İHASI DÜŞÜRÜLDÜ

Bununla beraber son 24 saat içinde ABD'ye ait 2 İHA'nın, nisan ayı içinde ise toplam 6 İHA'nın düşürüldüğü bilgisini veren Seri, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve ablukası sona erene kadar operasyonların süreceğini" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

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Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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