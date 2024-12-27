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ABD ve İngiltere uçakları Yemen'i bombaladı

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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde İsrail de Sana ve Hudeyde kentlerini hedef almış, saldırılar sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD VE İNGİLTERE'YE AİT UÇAKLAR SANA'YI VURDU

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken başka detay da paylaşılmadı.

İSRAİL DE HEDEF ALMIŞTI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

ABD ve İngiltere uçakları Yemen'i bombaladı
Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAbduLSameD Yildirim:

Bir Gece ansızın darbe yapılırcasına Hilafet kaldırılmasaydı acaba bu terör devletleri bu denli at koşturup dikediği ülkeye bomba yağdırabilir miydi

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

asıl şeytan ingiltere uşağı da abd

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

ingiliz bunları ortadoğuya bela etti

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Haber YorumlarıMGk:

İngiltere ve İsrail ortaklığı ile Osmanlı yıkıldı yerine Amerika kuruldu sonuç ortada

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