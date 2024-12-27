ABD ve İngiltere uçakları Yemen'i bombaladı
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde İsrail de Sana ve Hudeyde kentlerini hedef almış, saldırılar sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralanmıştı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
ABD VE İNGİLTERE'YE AİT UÇAKLAR SANA'YI VURDU
Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken başka detay da paylaşılmadı.
İSRAİL DE HEDEF ALMIŞTI
İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.