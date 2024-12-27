ABD ve İngiltere uçakları Yemen'i bombaladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD VE İNGİLTERE'YE AİT UÇAKLAR SANA'YI VURDU

Husilere bağlı Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, başkent Sana'nın Main bölgesinde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken başka detay da paylaşılmadı.

İSRAİL DE HEDEF ALMIŞTI

İsrail dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.