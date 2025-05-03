Husiler, ABD Ordusu'nun Yemen'e Hava Saldırılarını Duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun Marib ve Hudeyde kentlerine 9 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD'nin ülkenin doğusundaki Marib kentinin Medgal ilçesine 6 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD ordusunun, ülkenin batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na 2, Es-Salif ilçesine 1 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, saldırıların ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.