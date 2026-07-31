Haberler

Husi lideri: Suudi Arabistan'ın operasyonlarını artırması geniş çaplı tırmanışa yol açar

Husi lideri: Suudi Arabistan'ın operasyonlarını artırması geniş çaplı tırmanışa yol açar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını yoğunlaştırması halinde gerilimin ciddi ölçüde tırmanacağı uyarısında bulundu.

SANA, 31 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarını yoğunlaştırması halinde gerilimin ciddi ölçüde tırmanacağı uyarısında bulundu.

El-Husi perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan bağlantılı deniz taşımacılığına yönelik operasyonların etkili olduğunu savundu. El-Husi, Suudi petrol tankerleri hedef aldıklarını, seyrüseferleri aksattıklarını, 16 gemiyi geri dönmeye zorladıklarını ve keşif amaçlı insansız hava araçlarını düşürdüklerini öne sürdü.

Husi liderinin açıklaması, Suudi Arabistan'ın perşembe günü Kızıldeniz, Babülmendep Boğazı ve Aden Körfezi'ndeki ticaret yollarını korumayı hedefleyen çok uluslu bir deniz savunma ittifakının kurulduğunu duyurmasının ardından geldi.

Suudi Haber Ajansı'na göre Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün, Yemen, Bangladeş, Nijerya, Sudan, Cibuti ve Somali dahil 14 ülke ittifakı destekleyen ortak bir bildiri yayımladı.

Kaynak: Xinhua
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta