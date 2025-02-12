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Husi'den İsrail'e Uyarı: Askeri Operasyonları Yeniden Başlatabiliriz

Husi'den İsrail'e Uyarı: Askeri Operasyonları Yeniden Başlatabiliriz
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Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze ateşkesini ihlal etmesi durumunda askeri operasyonlarını yeniden başlatmaya hazır olduklarını duyurdu. Husi, Arap ve İslam birliğine vurgu yaparak Amerika'nın bölgedeki politikalarını eleştirdi.

ADEN, 12 Şubat (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze ateşkesini ihlal etmesi halinde bu ülkeye askeri operasyonlarını yeniden başlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Salı günü televizyonda yayımlanan konuşmasında Husi, ABD'nin bölgedeki politikalarına karşı Arap ve İslam birliğine olan ihtiyacı vurgulayarak Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü planı kınadı. "An itibarıyla gelinmiş olan aşama, Arap ve İslam birliği aşaması olmalı" diyen Husi, "Amerika'nın, Gazze halkını yerinden etme planı çılgınlığını" eleştirdi.

Arap ülkelerini ABD nüfuzuna karşı çıkmaya çağıran Husi, "Bu, Arap ülkelerinin 'Amerika'ya Hayır' demesi ve Amerika'ya itaat düzeninden kurtulması için bir fırsattır" dedi.

Başkent Sana da dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyindeki geniş bölgeleri kontrol eden Husi hareketi, daha önce Kızıldeniz'deki gemileri hedef almış ve bu eylemleri, İsrail-Hamas çatışmasında Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla gerçekleştirdiğini savunmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki 19 Ocak'ta yürürlüğe giren 42 günlük ateşkes uyarınca İsrail, güçlerini bölgeden çekmeyi kabul etti.

Ateşkes süresinin yarısı dolarken Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda, ateşkesin daha fazla rehine ve Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içeren ikinci bir aşamaya geçip geçmeyeceğine odaklanan müzakereler yürütülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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