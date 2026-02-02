Haberler

AK Parti'li Yayman'dan Mehmetçiğe moral ziyareti

AK Parti'li Yayman'dan Mehmetçiğe moral ziyareti
Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hakkari- Van karayolu üzerinde görev yapan askerlere moral ziyaretinde bulundu. Askerlerin fedakarlıklarına dikkat çeken Yayman, devletin güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hakkari- Van karayolu üzerinde görev yapan askerleri ziyaret ederek moral verdi.

Hakkari- Van karayolu üzerinde denetim görevini sürdüren Mehmetçiği ziyaret eden AK Parti'li Yayman, taleplerini dinleyerek hem moral verdi. Askerlerin zor koşullar altında gösterdikleri kararlılık ve fedakarlığa vurgu yapan Yayman, devletin her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduğunu vurguladı ve görevlerinde üstün başarılar temenni etti.

