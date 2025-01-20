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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

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Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki
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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, hukuku ve adaleti savunma kararlılığını dile getirdi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaşkınlıkla takip ediyorum. Bizimle başlayan süreç maalesef ivmelenerek devam ediyor. Sn. Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin süreçle ilgili Genel Başkan Yardımcılarım Av. Lütfullah Önder ve Av. Haydar Özdoğan'ı görevlendirdim. Süreci yakından takip edeceğiz. Hukuku ve adaleti sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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