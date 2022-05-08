Hüseyin Baş'tan "Counter Strike" Paylaşımı: "Kavgaya Gerek Yok, Stres Atmaya Birebir"
ANKA - Gürkan Demirtaş - Güncel
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, siyasetçiler arasında yaşanan gerilime ilişkin, “Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir” diyerek, sosyal medya hesabından “Counter Strike” isimli bilgisayar oyununu oynarken çekilen bir videosunu paylaştı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, siyasetçiler arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir" diyerek, sosyal medya hesabından "Counter Strike" isimli bilgisayar oyununu oynarken çekilen bir videosunu paylaştı.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde siyasetçiler arasında yaşanan gerilime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Baş'ın sosyal medya hesabından, "Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir" notuyla paylaştığı videoda; makam odasında "Counter Strike" isimli bir bilgisayar oyunu oynadığı görülüyor.
ANKA / Gürkan Demirtaş - Güncel