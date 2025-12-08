Yeniden Btp Genel Başkanı Seçilen Baş: "Btp, Güçlü Bir Türkiye İnşa Etmek İçin Yola Çıkmıştır"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Hüseyin Baş, "BTP, güçlü bir Türkiye inşa etmek için yola çıkmıştır" dedi. BTP'nin dün yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi'nde, parti yönetiminin yenilendiği, 113 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) genç ve kadın sayısının arttırıldığı belirtildi.

BTP'nin 9. Olağan Büyük Kongresi, Keçiören Taha Akgül Kapalı Spor Salonu'nda 81 ilden delegelerin katılımıyla dün yapıldı. Partiden yapılan açıklamaya göre, kongredeki genel başkanlık seçiminde 1140 delege oy kullandı. Geçerli oyların 1136'sını alan Baş, yeniden genel başkan seçildi.

Genel Başkan Baş, yaptığı açıklamada, "Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda gayret ettiklerini belirterek, "'Güçlü Türkiye' diyorsanız, o güçlü Türkiye Türk Milleti'nin güçlü olmasından geçer. Millet fakru zaruret içerisindeyken, devlet güçlü olamaz. İstediğiniz kadar anlatın. Pasaportun sağda solda geçmiyorsa, cebinde paran yoksa, sözün dinlenmiyorsa, sen güçlü devlet olamazsın. Bağımsız Türkiye Partisi güçlü bir Türkiye inşa etmek için bugün Ankara'dan yola çıkmıştır. Hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

BTP'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan seçimlerde, parti yönetiminin yenilendiği, 113 kişilik yeni MYK'da genç ve kadın sayısının artırıldığı, Başkanlık Divanı'na ise akademik alanda çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlerin dahil edildiği bildirildi.