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Hürriyet Sağlık-Sen Gaziantep'te 51 günlük kesinti davasını kazandı

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Hürriyet Sağlık-Sen Gaziantep'te 51 günlük kesinti davasını kazandı
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Hürriyet Sağlık-Sen, Gaziantep'teki aile sağlığı hemşiresi üyesinin analık izni ve raporları nedeniyle maaşından yapılan 51 günlük kesintiye karşı açtığı davayı kazandığını açıkladı. Gaziantep 5. İdare Mahkemesi, kesilen ücretin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi.

(GAZİANTEP) - Hürriyet Sağlık-Sen, Gaziantep'te görev yapan aile sağlığı hemşiresi bir üyesinin, analık izni ve istirahat raporları nedeniyle maaşından yapılan toplam 51 günlük kesintiye karşı açtığı davayı kazandığını açıkladı.

Hürriyet Sağlık-Sen'den yapılan açıklamaya göre, sendika üyesi aile sağlığı hemşiresinin kullandığı analık izni ve istirahat raporları gerekçe gösterilerek maaşından toplam 51 günlük kesinti yapıldı.

Sendika, söz konusu işleme karşı açtığı davada izin ve istirahat hakkının anayasal güvence altında olduğunu, bu süreler nedeniyle ücret kesintisi yapılamayacağını savundu.

MAHKEMEDEN İPTAL KARARI

Hürriyet Sağlık-Sen, Gaziantep 5. İdare Mahkemesinin sendikanın gerekçelerini kabul ederek işlemi iptal ettiğini ve kesilen ücretin yasal faiziyle birlikte üyeye ödenmesine karar verdiğini bildirdi.

Sendika açıklamasında, "Anne olmak da hasta olmak da cezalandırılamaz" ifadelerine yer verilirken, "Yerine vekil bırakmak zorunda olduğunuz bir izin, gerçek anlamda izin değildir" denildi.

Hürriyet Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının hakları için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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