Ali Gül'den E-Devlet Çıkışı: Vatandaşa Otosansür Dayatılıyor

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medyaya e-Devlet üzerinden giriş yapılmasına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şakaydı gerçek oldu. Sosyal medyaya e-devlet üzerinden gireceğiz. ya burası Çin mi kardeşim? Kuzey Kore mi? Böyle bir istibdat uygulaması Abdulhamid döneminde bile yoktu. Sosyal medyaya e-devlet üzerinden girilmesi, vatandaşlara otosansür uygulatmanın adımıdır. Hükümeti eleştirmeden, bir yanlışa karşı çıkmadan evvel herkes 2 kere düşünsün diye bu düzenleme getiriliyor. Yoksa siz bugün sosyal medyadan suç işleyenleri zaten bulabiliyorsunuz. Bu düzenleme bununla ilgili bir değişiklik meydana getirmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA