Haberler

Ali Gül'den E-Devlet Çıkışı: Vatandaşa Otosansür Dayatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medyaya e-devlet üzerinden giriş yapılacağına yönelik düzenlemeleri eleştirerek, bunun vatandaşlara otosansür uygulatmak için bir adım olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, sosyal medyaya e-Devlet üzerinden giriş yapılmasına yönelik tartışmalara sert tepki gösterdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şakaydı gerçek oldu. Sosyal medyaya e-devlet üzerinden gireceğiz. ya burası Çin mi kardeşim? Kuzey Kore mi? Böyle bir istibdat uygulaması Abdulhamid döneminde bile yoktu. Sosyal medyaya e-devlet üzerinden girilmesi, vatandaşlara otosansür uygulatmanın adımıdır. Hükümeti eleştirmeden, bir yanlışa karşı çıkmadan evvel herkes 2 kere düşünsün diye bu düzenleme getiriliyor. Yoksa siz bugün sosyal medyadan suç işleyenleri zaten bulabiliyorsunuz. Bu düzenleme bununla ilgili bir değişiklik meydana getirmiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

