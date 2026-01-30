Haberler

Hürriyet Partisi'nden Dijital Oyun Platformları Düzenlemesine Tepki

Güncelleme:
Hürriyet Partisi, dijital oyun mağazalarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planına karşı çıktığını duyurdu ve düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Danıştay'da dava açacaklarını açıkladı.

Hürriyet Partisi'nin, dijital oyun mağazalarına "temsilci bulundurma zorunluluğu" getirileceği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklaması şu şekilde:

"Dijital oyun mağazalarına 'temsilci bulundurma zorunluluğu' getirileceği yönünde haberler, bugün kamuoyuna düşmüştür. İddialara göre ilgili tasarıyı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hazırlamaktadır. Yükümlülüğe uymayan platformlara bant daraltma cezası uygulanacağı da belirtilmektedir. İdareye bant daraltma yetkisi veren uygulamalar, alenen temel hak ve hürriyetleri ihlal etmekte olup Anayasa'ya aykırıdır. Hürriyeti topyekün ortadan kaldıran müdahaleleri kesinkes reddediyoruz.

Hürriyet Partisi, Türkiye'yi dış dünyaya kapalı hale getirmeye çalışan bu sansürcü uygulamalara karşı sessizce oturup beklemeyecektir. Bu türden skandal bir yönetmelik yürürlüğe girdiği takdirde, aynı gün Danıştay nezdinde dava açacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz. Yalnız dava açmakla kalmayacağımızı, elimizdeki tüm imkanlarla bu düzenlemeye karşı duracağımızı ilan ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
