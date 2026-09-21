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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Gül, konutla alınan vatandaşlıkların iptalini istedi

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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Gül, konutla alınan vatandaşlıkların iptalini istedi
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Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, konut alımı karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü. Gül, bu şekilde alınan vatandaşlıkların usulsüz olduğunu, tamamının iptal edilmesi gerektiğini ve açtıkları davanın devam ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, konut satın alınması yoluyla Türk vatandaşlığı verilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Gül, bu yöntemle kazanılan vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini belirterek konuya ilişkin açtıkları davanın sürdüğünü söyledi.

Gül, sosyal medya hesabından konut satın alınması karşılığında vatandaşlık verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gül, açıklamasında, "Ev alana vatandaşlık satılması açık şekilde Anayasa'ya aykırıdır. Yani bu şekilde alınan vatandaşlıkların tamamı usulsüzdür, tamamı iptal edilmelidir. Uzun zamandır biz bunu savunuyoruz, buna ilişkin bir dava da açtık, devam ediyor. Hükümetin bugün aldığı bu karar umuyorum ki ilerleyen yıllarda alınan tüm vatandaşlıkların iptal edilmesi için iyi bir dayanak olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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