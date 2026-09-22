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Hürriyet Partisi Başkanı Gül, Manisa Turgutlu'da okul önü saldırısına tepki gösterdi

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Hürriyet Partisi Başkanı Gül, Manisa Turgutlu'da okul önü saldırısına tepki gösterdi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırıya Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül tepki gösterdi. Gül, herkesi tedirgin eden bu meseleye hükümetin çözüm üretmesi ve çocuklarımızın güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Bu meselenin herkesi tedirgin etmesi, her bir ferdin yetkililerden buna dair bir çözüm üretmesini talep etmesi gerekiyor" dedi.

Hürriyet Partisi Genel Başkanı Ali Gül, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yönünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Çok üzgünüm. İnşallah herhangi bir can kaybı olmaz, yaralılar şifa bulur" diyen Gül, şunları kaydetti:

"Bu meselenin herkesi tedirgin etmesi, her bir ferdin yetkililerden buna dair bir çözüm üretmesini talep etmesi gerekiyor. Maraş saldırısından sonra mesele kısa bir süre gündemde kaldı ve ardından çeşitli suçlamalarla unutuldu gitti.

Elinde sınırsız güç ve kaynak bulunan mevcut hükümet, boş meselelerle millete hayatı zehir edeceğine bu meseleye dair çözüm üretmek ve çocuklarımızın güvenliğini sağlamak zorunda. En temel göreviniz bu."

Kaynak: ANKA
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