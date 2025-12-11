Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı ve Çocuk Etkinlik Merkezi hizmete açıldı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Hürriyet Mahallesi Aile Sağlığı ve Çocuk Etkinlik Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Belediyesince tamamlanan binanın açılış törenindeki konuşmasında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kentte aile sağlık merkezlerinin sayısını arttırmak istediğini söyledi.

Bugün iki güzelliği bir arada yaşadıklarını belirten Gül, "Birincisi aile sağlık merkezi. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlayan sağlıkta dönüşümle birlikte şehir hastaneleri başta olmak üzere ilçelerimizde, illerimizin belli bölgelerinde 300, 500, 1000, 2000 yataklı hastanelerimiz oldu. Sıkıntıya girdiğimizde tedavi olmak için ulaşabileceğimiz sağlık merkezlerimiz var." dedi.

Aile sağlık merkezlerinin 3-5 yılda bir kez gidilecek hastanelerden daha çok kullanılacak mekanlar olduğunu kaydeden Gül, "Sağlık Bakanımız daha önce İl Sağlık Müdürümüzdü. İstanbul'umuzun şartlarını çok iyi biliyor. İstanbul'da aile hekimi başına 2 bin 500 kişi olacak şekilde yeni aile sağlık merkezleri açmak istiyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise kentteki aile sağlık merkezlerine yürüme mesafesinin 7 dakika olduğunu belirterek, aile hekimliklerini çok önemsediklerini dile getirdi.

Aile hekimliklerinin 1112'ncisini açtıklarını aktaran Güner, "Aile sağlığı merkezi dediğimizde çocukların aşılarının olduğu, gebelerin takiplerinin yapıldığı bir yer aklınıza gelmesin. Burada sayısız tetkik ve teşhisin yapılabileceği sağlık imkanıyla karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

Güner, aile sağlık merkezlerinin tedavinin tanısında kolaylık sağladığını, sadece kan tahlili olarak 54 parametreyi burada ölçebildiklerini sözlerine ekledi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de hem çocukların güvenle büyüyeceği hem de Hürriyet Mahallesi'nin insanına hizmet edecek aile sağlığı merkezini bir arada açtıklarını söyledi.

Bu binanın, birçok ihtiyacı tek bir yatırımla karşılayan, kaynakların son derece verimli kullanıldığı kıymetli bir eser olduğunu vurgulayan Karadeniz, bu anlamda projeyi hem mahalle hem de tüm ilçe adına çok önemsediğini kaydetti.

Konuşmalardan sonra edilen duaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Binanın zemin ve zemin altı katı Aile Sağlığı Merkezi, 1. ve 2. katları ise çocuk etkinlik merkezi olarak hizmet verecek.

Ayrıca 4 sınıf, tiyatro, spor ve oyun odaları, yemekhane ve idari birimlerin yer aldığı etkinlik merkezinin bahçesinde çocuk parkı da bulunuyor.