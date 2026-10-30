Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hürmüz'de süper tanker mayına çarptı, bugün 3. petrol tankerinde de patlama oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda 2 milyon varil kapasiteli süper tankerin mayına çarparak patladığını duyurdu. Açıklamaya göre söz konusu tankerle birlikte bugün 3. petrol tankerinde de patlama yaşandı; geminin görüntüleri yayımlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nda bir süper tankerin mayına çarptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, bir süper tankerin Hürmüz Boğazı'nda alternatif güney rotası üzerinden ayrılmaya çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığı ve çarpmanın etkisiyle tankerde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu mayına çarpan geminin görüntülerini de yayımladı.

Söz konusu tankerle birlikte bugün 3. petrol tankerinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.???????

Kaynak: AA
Bu haber 144 sitede yayınlandı.
Kripto devi Binance'te büyük kriz! 2,54 milyar dolarlık varlık donduruldu

Dünyaca ünlü şirkette deprem! Milyarlarca liralık varlık donduruldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa'dan tarihi hamle! ABD seçimlerinde oy kullanmak için başvurdu

Papa'dan tarihi seçim hamlesi! Gerçekleşirse bir ilk olacak
Game of Thrones'un yıldızı ölümle burun buruna! Metroya sığındı

Ünlü oyuncu gece yarısı kabusu yaşadı
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

2 bin askerle başka bir ülkeye girdiler
Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazar yerine dalmaya çalıştı! Esnaf müdahale etti

Pazarın beklenmedik misafirleri! Sürü halinde girmeye çalıştılar
LGS sınav tarihi belli oldu

Yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi açıklandı
Burdur'da motosikleti çalınan alkollü şahıs, yoldan geçen otomobili sivil polis sanıp sürücüye saldırdı

Arabayı sivil polis sandı, sürücüye saldırdı! O anlar kamerada
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Sarıgül soruşturmasında peş peşe gözaltılar! Okul müdürü de yakalandı