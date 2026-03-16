İngiltere Enerji Bakanı: Hürmüz Boğazı'nın Yeniden Açılmasının En Kesin Yolu Çatışmanın Sona Erdirilmesidir

LONDRA, 16 Mart (Xinhua) -- İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmanın "en iyi ve en kesin yolunun", devam eden çatışmanın sona erdirilmesi olduğunu belirterek, bunun küresel ekonomiye zarar verdiği uyarısında bulundu.

Pazar günü İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan artış, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından kaynaklanıyor" diyen Miliband, boğazın yeniden açılması yönünde çaba göstermek üzere müttefikleriyle birlikte çalışmak istediklerini belirtti.

"Boğaz'ın yeniden açılmasının en iyi ve en kesin yolunun, İran çevresindeki çatışmanın sona erdirilmesi olduğunu" vurgulayan Miliband, bu nedenle bu gerilimin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Miliband, "Nükleer silah sahibi bir İran istemiyoruz, ancak açıkçası dünyadaki taraflarının hiçbirinin çıkarına olmayan bu çatışmayı da sona erdirebileceğimiz bir yol bulmak istiyoruz. Meydana gelen zararın ve meydana gelebilecek potansiyel ekonomik zararın da farkındayız" dedi.

Başbakan Keir Starmer'ın bu çatışmadaki yaklaşımının, gerginliği azaltma yönünde olduğuna dikkat çeken Miliband, Starmer'ın ilk saldırıya katılmamasının doğru bir karar olduğunu ifade etti.

