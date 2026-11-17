Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu, dumanın yükseldiği belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama meydana geldiği belirtildi. Ada sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından patlama sesi duyduklarını belirtti; adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı, resmi açıklama yapılmadı.
İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşm Adası'nda patlama meydana geldiği belirtildi.
Fars Haber Ajansında yayımlanan habere göre Keşm Adası sakinleri, ada merkezinin kuzeybatısından gelen bir patlama sesi duyduklarını belirtti.
Patlamanın ardından adanın üzerinde dumanların yükseldiği aktarıldı.
Patlamanın nedeni ve muhtemel sonuçlarına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA