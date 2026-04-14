Haberler

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferans, 17 Nisan'da Paris'te düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Elysee Sarayının açıklamasında, Paris'in ABD/İsrail-İran savaşına "taraf olmayan" ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden kurulmasını amaçlayan ülkelerin bir araya geleceği uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın eş başkanlık edeceği konferansın 17 Nisan'da yapılacağı duyuruldu.

Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı" olan Hürmüz Boğazı misyonunun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini kaydetmişti.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Pakistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı

İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var

Bekleneni yaptı!

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum

Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde kalan kocadan akıllara durgunluk veren savunma

Hamile eşinin cesediyle 10 gün yaşayan caniden akılalmaz savunma
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi

Okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi