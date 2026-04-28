HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı için imzalar atıldı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin, Madrid'teki Airbus tesislerinde imza töreni düzenlendi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaparak "Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirilen Hürjet ileri jet eğitim uçağının İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşmenin imza törenini gerçekleştirdik. Bu anlaşma, Türkiye'nin tarihinde ilk kez insanlı ve jet motorlu bir hava aracını ihraç etmesi bakımından son derece önemli bir dönüm noktasıdır. TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde onlarca şirketimizin ortak emeği ile üretilen Hürjetlerimiz, Airbus İspanya ve TUSAŞ tarafından İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda konfigüre edilerek Avrupa semalarında Türk mühendisliğinin gücünü temsil edecektir. Bu proje, NATO çatısı altında pekişen Türk-İspanyol dostluğunun savunma sanayiindeki yansımasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yürüttüğü milli savunma sanayi seferberliği neticesinde; uluslararası savunma harcamalarının arttığı ve tedarik güvenliğinin sınandığı bir dönemde NATO ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere birçok dost ve müttefik ülkenin çözüm ortağı haline gelmiştir. Emekleri ile bu anlaşmanın hayata geçirilmesine imkan sağlayan başta TUSAŞ'ımız olmak üzere; İspanya Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Maria Amparo Valcarce'ye, İspanya Milli Silahlanma Direktörü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz'e, İspanya Savunma Bakanlığı Silahlanma ve Malzeme Genel Müdürü Koramiral Aniceto Rosique Nieto'ya, İspanya Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci'ye ve İspanya Krallığı'nın Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi Sayın Cristina Latorre Sancho'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜNÜ AVRUPA'YA TAŞIYAN TARİHİ BİR ADIM OLDU'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sanal medya hesabından açıklama yaptı. Demiroğlu, "Bugün, Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik iş birliğini resmiyete kavuşturduğumuz imza töreninde önemli bir ana tanıklık ettik. Bu stratejik anlaşma; savunma ve havacılık alanında Türkiye ile İspanya arasındaki iş birliğini daha da güçlendirirken, Türk mühendisliğinin gücünü Avrupa'ya taşıyan tarihi bir adım oldu. Ülkemizin yerli ve milli savunma sanayii vizyonunu uluslararası arenada daha da ileriye taşıyacak bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi

Fenerbahçe bu üç isme gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı

Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında
Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor

Yılda bir kez çıkıyor, binbir derde şifa oluyor! Fiyatı sudan ucuz
Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış

Saran’dan sürpriz hamle! O hocayla 1.5 yıllık anlaşmaya varmış
Trump’tan Netanyahu’ya “Ateşkesi riske atmayın” uyarısı

Aralarına kara kedi girdi! Trump bu kez çok sert uyardı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara “kul hakkı” uyarısı

AYM Başkanı Özkaya’dan hakim ve savcılara uyarı: Kul hakkı ile...