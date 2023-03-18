HURDAYA DÖNEN TIR'IN KABİNİNDEN SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

AKSARAY'da kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın hurdaya dönen kabinin içinde sıkışan sürücüsü Sadun Alpkan (38), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı Alpkan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, Aksaray- Adana kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Sadun Alpkan yönetimindeki 27 EAD 741 plakalı deterjan yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Yaralı sürücü Alpkan, hurdaya dönen kabin içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Alpkan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Alpkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel