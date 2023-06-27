Tokat'ta hurdaya dönüp yanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, Tokat-Amasya karayolu Yeniyurt mevkiinde meydana geldi. Araçta bulunan sürücü Y.Y. yaralanmadan kazadan kurtuldu.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

TOKAT - Tokat'ta hurdaya dönüp yanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat- Amasya karayolu Yeniyurt mevkiinde meydana geldi. Turhal istikametinden Tokat istikametine giden Y.Y. idaresinde ki 60 ACL 257 plakalı Fiat marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlerin üzerinden karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen aracın yakıt deposu alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye Ekiplerinin müdahalesinin ardından araçta çıkan yangın söndürüldü. Araçta bulunan sürücü Y.Y. yaralanmadan kazadan kurtuldu.