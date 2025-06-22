Hunan Eyaletine Sel Yardımı Gönderildi

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan ve kısa süre önce şiddetli sellerden etkilenen Hunan eyaletine yardım malzemeleri gönderildi.

Çin Ulusal Afet Azaltma Komisyonu, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nden cumartesi günü yapılan açıklamada, bölgeye gönderilen çadır, katlanır yatak, yorgan ve şilte gibi yardımların toplam 81.500 kalemden oluştuğu belirtildi. Açıklamada bu yardımların, sel mağdurlarının yeniden yerleştirilmesi ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

Eyalette son dönemde etkili olan şiddetli yağışlardan en çok Zhangjiajie kenti ile Xiangxi Tujia ve Miao Özerk İli'nin etkilendiği bildirildi. Yetkililer, bölgede sel felaketine karşı 4. seviye acil durum müdahalesi başlattı.

Çin'in dört kademeli acil durum müdahale sisteminde, 1. seviye en şiddetli durumları gösteriyor.