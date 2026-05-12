Çin'in Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi
Çin'in Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.
Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde bir apartmanda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel acil durum yönetimi biriminden yapılan açıklamaya göre, Hıngyang şehrinin Yanfıng merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Aytekin