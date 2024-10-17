Hunan'daki Çöken Bina Davasında 15 Kişiye Hapis Cezası

CHANGSHA, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde 2022 yılında çöken ve 54 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan binaya ilişkin 15 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Wangcheng Bölgesi ve Ningxiang Kenti mahkemelerinin Perşembe günü verdiği kararlarda aralarında kaçak olarak inşa edilen ve genişletilen binanın sahibi ve görevlerini ihmal eden yetkililerin de bulunduğu sanıklar 12 yıl ile 2 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı.

29 Nisan 2022 tarihinde eyaletin merkezi Changsha'da meydana gelen olayda 54 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralanmıştı. Çin Devlet Konseyi, olayın hemen ardından bir soruşturma ekibi kurmuştu.