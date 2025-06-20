Hunan'da Sel Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Çin'in Hunan eyaletinin Longshan ilçesinde meydana gelen yoğun sağanak yağışlar sel felaketine yol açtı. Bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise kurtarıldı.

CHANGSHA, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Longshan ilçesinde sağanak yağışların yol açtığı selde bir yeraltı otoparkında mahsur kalan 3 kişi hayatını kaybetti.

İlçenin halkla ilişkiler departmanından cuma günü yapılan açıklamaya göre günlerce süren şiddetli yağmurun ardından ilçedeki Guoli Nehri'nin su seviyesi yükselerek bazı yerleşim bölgelerinin sular altında kalmasına neden oldu.

Su baskınından araçlarını kurtarmak amacıyla perşembe günü bir yerleşim bölgesindeki yeraltı garajına giren 4 bölge sakininin garajda mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan kişilerden birinin cuma günü saat 04.35'te kurtarıldığı ve durumunun stabil olduğu belirtildi.

Longshan ilçesinde çarşamba akşamından bu yana etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle perşembe günü saat 10.30'da sele karşı ikinci en yüksek acil durum müdahalesi devreye sokuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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