Çin'de Görevden Dönen İtfaiye Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 6 Ölü, 1 Yaralı

Çin'in Hunan eyaletinde bir itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 6 itfaiyeci hayatını kaybetti, 1 itfaiyeci yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

CHANGSHA, 20 Şubat (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir itfaiye aracının uçuruma yuvarlanması sonucu 6 itfaiyeci hayatını kaybederken, bir itfaiyeci de yaralandı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre perşembe günü saat 16: 00 sularında Xinhua ilçesindeki bir yangını söndürdükten sonra geri dönmek için yola çıkan itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği ve yaralıların tedavisi de dahil olmak üzere kaza sonrası çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Xinhua
