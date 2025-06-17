Hunan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 9 Ölü, 26 Yaralı

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Çin'in Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHANGSHA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada salı sabah saat 09.00 itibarıyla 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Patlama, pazartesi sabahı saat 08.23 civarında eyaletin Linli ilçesinde meydana geldi. Olayla ilgili kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenini belirlemek üzere de soruşturma ekibi oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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