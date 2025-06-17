Hunan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 9 Ölü, 26 Yaralı

CHANGSHA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek fabrikasında pazartesi günü meydana gelen patlamada salı sabah saat 09.00 itibarıyla 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Patlama, pazartesi sabahı saat 08.23 civarında eyaletin Linli ilçesinde meydana geldi. Olayla ilgili kapsamlı arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenini belirlemek üzere de soruşturma ekibi oluşturuldu.