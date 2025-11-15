Humus'ta Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 2 Ölü
Suriye'nin Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Humus kentine bağlı Um Hareteyn köyünde silahlı bir kişi, oyun salonuna girerek rastgele ateş açtı.
Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından İç Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel