Humus'ta Oyun Salonuna Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Suriye'nin Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Suriye'nin orta kesimindeki Humus kentinde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Humus kentine bağlı Um Hareteyn köyünde silahlı bir kişi, oyun salonuna girerek rastgele ateş açtı.

Saldırının ardından İç Güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
