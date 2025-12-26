Suriye'nin Humus ilinde bir camiye yönelik terör saldırısında 8 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Suriye'nin Humus ilinde Ali Talip Camisi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Saldırı, camideki namaz esnasında meydana geldi.
Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, Humus'taki Ali Talip Camisi'ne daha önce yerleştirilen bombalar namaz esnasında patlatıldı.
Patlama sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel