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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen "Kariyer Söyleşisi" programında öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Akar'ın yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda "Tecrübeden Geleceğe; Liderlik, Sorumluluk ve Kariyer Yolculuğu" başlıklı bir konuşma yapan Akar, bilgi ve birikimlerini paylaşarak öğrencilere kariyer hedefleri üzerine tavsiyelerde bulundu.

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ise programa katılımları ve öğrencilere verdiği desteklerden dolayı Akar'a teşekkür etti.

Söyleşi, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç'ın Akar'a plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA