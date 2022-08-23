Hulusi Akar'a yakın isimlerden biriydi! Tahıl koridoru için görevlendirilen Tuğamiral Özcan Altunbulak emekliliğini istedi

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, TSK'dan ayrıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yakın isimlerden biri olduğu ifade edilen Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği belirtildi.

Ukrayna tahıl koridoru anlaşması için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, kendi isteğiyle emekli oldu.

BAKAN AKAR'A YAKIN İSİMLERDEN BİRİ

Ukrayna tahılının dünya pazarlarına güvenli bir şekilde ulaştırılması için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da faaliyetine başlamıştı. Merkezin koordinatörlüğüne de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yakın isimlerden biri olan Tuğamiral Özcan Altunbulak getirilmişti.

GEREKÇE AİLEVİ NEDENLER

Ancak Yüksek Askeri Şura ve ardından gerçekleştirilen atama kararlarından sonra Tuğamiral Altunbulak sürpriz bir şekilde emekliliğini istedi. Altunbulak'ın emeklilik gerekçesi olarak ailevi nedenleri gösterdiği öğrenildi.