Eskişehir'de hükümlüler cami temizliği yaptı

Eskişehir'de, denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler tarafından cami temizliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde 13 erkek ve kadın hükümlü, Reşadiye Cami'nin iç mekanında, şadırvanında ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.

Hükümlüler, camideki halıları, pencereleri ve duvarları temizledi.

Camideki temizlik çalışmalarının hükümlülerce ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.