Eskişehir'de hükümlüler cami temizliği yaptı
Eskişehir'de denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 13 hükümlü, Reşadiye Cami'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilen çalışmalarda caminin iç mekanındaki halılar, pencereler ve duvarlar temizlendi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde 13 erkek ve kadın hükümlü, Reşadiye Cami'nin iç mekanında, şadırvanında ve çevresinde temizlik çalışması yaptı.
Hükümlüler, camideki halıları, pencereleri ve duvarları temizledi.
Camideki temizlik çalışmalarının hükümlülerce ramazan ayı süresince devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever