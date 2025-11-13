Haberler

Hükümlüler Okullarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları Yapıyor

Güncelleme:
Ankara'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlüler, toplum yararına okullarda temizlik, boya, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek eğitime katkıda bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hükümlülerin toplum yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında yürütülen projelerle hem eğitime hem de sosyal dönüşüme örnek teşkil edildiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde 2024 ve 2025 yıllarında 36 okulda, 374 derslikte temizlik, boya, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Hükümlülerin kurum personeli gözetiminde temizlik, boya ve bakım görevlerinde aktif rol aldığı, böylece hem toplum yararına üretken bir süreç geçirdikleri hem de sorumluluk bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirdikleri kaydedildi.

Ankara genelindeki bazı okullarda temizlik, boya ve bakım faaliyetleri sürdürülerek eğitim ortamlarının sürekli yenilenmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, hükümlülerin kamu yararına gerçekleştirdiği bu çalışmaların eğitime doğrudan katkı sunduğu, bireylerin yaşamlarında da olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

Okulların tatil ve ara tatil dönemlerinde yürütülen temizlik ve bakım faaliyetleriyle hem öğrencilerin daha temiz, sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi hem de hükümlülerin topluma faydalı olmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel


