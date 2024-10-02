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Hukuk Sorunları İçin Meclis ile İşbirliği Vurgusu

Hukuk Sorunları İçin Meclis ile İşbirliği Vurgusu
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CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP milletvekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret ederek, hukuk sistemi ve avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Yargının sorunlarını çözmek için ortak hareket etme kararı alındı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ı ziyaret etti.

Başarır, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından TBB önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'de hukuk sistemi ve avukatların ciddi sorunlarının bulunduğunu, hak ve adalet arayışında kilit rol oynayan savunma hakkının iktidar tarafından hiçe sayıldığını öne sürdü.

Yasama organı üyesi olarak, yargı organları ve baroları önemsediklerini dile getiren Başarır, barolar ve avukatların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, "Türkiye'de yargının sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bu konuda beraber hareket edeceğiz. Temaslarımız sürecek. Baroların ve Barolar Birliğinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Koçyiğit ve Kadıgil de hukuk sisteminin sorunlarının bulunduğunu, bunların çözümü için ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz"

TBB Başkanı Erinç Sağkan ise Türkiye'de yargıya ilişkin krizlerin derinleştiği bir süreçten geçildiğini, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik ciddi sorunların yaşandığı bir dönemde olduklarını söyledi.

Bu süreçte yargı ve siyaset kurumlarına, yurttaşın hukuki güvenliğini sağlama noktasında büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Sağkan, TBB olarak Meclis'le işbirliği içinde çalışmayı önemsediklerini dile getirdi.

Erinç Sağkan, "Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bu dönemde de Meclis'le en üst seviyede bir işbirliğiyle bu görevimizi, yurttaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz." dedi.

Sağkan, hukuk sistemine ilişkin görüşlerini paylaşma fırsatı buldukları için ziyaretçilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Erinç Sağkan DEM Parti Türkiye Yargı Hukuk

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