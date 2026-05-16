Konya'da Anne ve Babasını Bıçaklayan Hukuk Fakültesi Öğrencisi Kendisini de Yaraladı

ANNE VE BABASINI BIÇAKLARKEN KENDİSİNİ DE YARALAMIŞ

Konya'da tartıştığı annesi Nazife Çiğdem (56) ile babası Gökhan Dinçer'i (57) bıçaklayarak öldüren hukuk fakültesi öğrencisi Cihan Dinçer'in (22), olay sırasında kendisini de hafif şekilde yaraladığı belirlendi. Öldürülen çiftin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu da öğrenildi. Öte yandan Cihan Dinçer'in psikolojik sorunları olduğu ve ilaç kullandığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Cihan Dinçer, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı